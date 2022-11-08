Эдди Хирн назвал фаворита в бою Фьюри и Усика

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предположил, что у чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0) больше шансов на победу, чем у чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«С тех пор, как я сказал, что этот бой будет неинтересным, на меня вылилось так много критики, — сказал Хирн в интервью IntuBoxing. — Но я действительно считаю, что они оба [Фьюри и Усик] хитрые боксеры, которые не будут выбивать друг из друга дерьмо.

Я бы отдал преимущество Фьюри из-за его габаритов. Просто я ставил против него в боях с Кличко и Уайлдером, и поэтому мне нужно отдать ему должное. Но при этом я считаю, что ему будет трудно победить Усика».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.