Нганну: «За бой с Фьюри я заработаю больше, чем за все бои в UFC вместе взятые»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) отметил, что гонорар за бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0) изменит его жизнь, а также рассказал, почему не стал подписывать новый контракт с UFC.

«По сравнению с тем, сколько я зарабатывал в UFC, это день и ночь, — сказал Нганну в эфире программы The MMA Hour. — Это изменит жизнь. И то же самое было бы, если бы я сначала подрался в PFL. Гонорар за бой в UFC даже близко не стоит [с гонораром за бой с Фьюри]. Превысит ли гонорар за бой с Фьюри все мои гонорары в UFC вместе взятые? Да. Сто процентов.

Я много раз слышал, как люди говорят: «О, они (UFC. — Прим. «СЭ») предложили ему 8 миллионов долларов за бой, они предложили ему то-то и то-то», но это не совсем так. Там был подвох, это был плохой контракт. В контракте была только одна большая цифра, а за ней — чистая бумага, практически вся. Они используют одну и ту же тактику — называют какую-то цифру и хотят произвести на тебя впечатление, чтобы ты подписал контракт».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

