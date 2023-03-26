Энтони Джошуа: «Усик — один из лучших в истории»

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) считает, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) может претендовать на звание одного из лучших в истории.

«Усик добился хороших результатов, — сказал Джошуа в интервью DAZN. — Он очень талантливый боец. Если вспомнить его любительскую карьеру, он выигрывал чемпионаты мира, побеждал на Олимпийских играх, стал бесспорным чемпионом в крузервейте.

Я считаю его одним из лучших крузервейтов всех времен, и теперь он забирает свое в супертяжелом весе. Хотя я ненавижу проигрывать, я желаю ему всего наилучшего, потому что он классный чемпион».

Усик в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.