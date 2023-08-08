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Сегодня, 13:18

Флойд Мейвезер назвал главную ошибку Эррола Спенса в противостоянии с Кроуфордом

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) уверен, что экс-чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-1) не должен драться в полусреднем и втором полусреднем весе.

«Если бы я его [Спенса] тренировал или был в его углу, я бы не дал ему драться в полусреднем и втором полусреднем весе, — сказал Мейвезер в интервью FightHype. — Я считаю, что он должен выступать в среднем или втором среднем весе. Это мое мнение. Я не хотел, чтобы они дрались. Мне они оба очень нравятся. Я общался как с Эрролом, так и с Теренсом. Они оба классные ребята».

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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