Гассиев ответил Асбарову насчет возможного боя

Российский боксер-тяжеловес ответил чемпиону Hardcore Boxing Сослану Асбарову насчет возможного противостояния.

В марте Асбаров вызвал Гассиева на бой.

«Дальнейшие планы? Начать тренироваться, готовиться и ждать американскую визу, — сказал Гассиев журналистам на турнире Pravda Old School Boxing во Владикавказе. — Не имею желания боксировать в Hardcore или Pravda. Другие планы и другие цели.

Бой с Сосланом Асбаровым? Думаю, ему лучше вызвать Давида Дзукаева — молодого проспекта, осетинского боксера, чемпиона Pravda. У них один вес. Думаю, будет очень интересно посмотреть этот поединок. Смотрел ли последнее интервью Асбарова? Я уже последние 8 месяцев не захожу в соцсети, не смотрю никакие новости, потому что на это уходит много времени. Я даже не знаю, что он говорил. Может быть, опять меня на бой кто-то вызывал. Повторяю: если кто-то хочет вызвать меня на бой — вызовите Дзукаева. Это будет намного интереснее.

Я уже старый человек. Мне уже 30 лет. А Давид Дзукаев — молодой. Ему надо дать шанс показать себя. Конечно же, шучу. Я никогда ни за кого ничего не говорил, никого не вызывал, занимаюсь своим делом».

В марте Гассиев нокаутировал американца Майка Балогуна и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в тяжелом дивизионе.