Глава Pravda Цопанов предложил Мирзаеву поединок в июне

Глава Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов заявил, что лига договорилась с бойцом ММА Расулом Мирзаевым о выступлении спортсмена на ближайшем московском турнире промоушена.

«Мирзаев может выступить на нашем турнире. У нас для него есть соперник. Пара готова. Мы ждем турнира в Москве, и Мирзаев там по-любому выступит», — цитирует Цопанова MMA.Metaratings.ru.

Как отмечает промоутер, поединок, скорее всего, состоится в июне.

Последний поединок Мирзаев провел по правилам бокса 7 октября, одержав победу над Николаем Чибисовым единогласным решением судей.