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Сегодня, 13:48

Глава Pravda Цопанов предложил Мирзаеву поединок в июне

Алина Савинова
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Глава Pravda Old School Boxing Хетаг Цопанов заявил, что лига договорилась с бойцом ММА Расулом Мирзаевым о выступлении спортсмена на ближайшем московском турнире промоушена.

«Мирзаев может выступить на нашем турнире. У нас для него есть соперник. Пара готова. Мы ждем турнира в Москве, и Мирзаев там по-любому выступит», — цитирует Цопанова MMA.Metaratings.ru.

Как отмечает промоутер, поединок, скорее всего, состоится в июне.

Последний поединок Мирзаев провел по правилам бокса 7 октября, одержав победу над Николаем Чибисовым единогласным решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glava-pravda-copanov-predlozhil-mirzaevu-boi-v-iyune-245739/
Бокс
Расул Мирзаев
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