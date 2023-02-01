0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:36

Глава WBC не позволит Биволу подраться с Бетербиевым из-за его российского гражданства

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию. В настоящее время владелец пояса, Артур Бетербиев (19-0), представляет Канаду.

«Бивол не обращался к WBC, — приводит слова Сулеймана Boxing Scene. — На нашем последнем съезде мы четко обозначили свою позицию по бойцам из России и Белоруссии. Бивол — не исключение.

Следующую защиту Бетербиев проведет со Смитом. Бетербиев — лучший полутяжеловес в мире. У него 19 побед, 19 нокаутов, три пояса чемпиона. Бой Бетербиева и Смита — один из лучших на сегодняшний день, который можно организовать. Каллум Смит — замечательный боец. Он потерпел только одно поражение от Канело».

Осенью 2022-го WBC исключила российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
WBC
2
0
Читайте также
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Ковалев подерется с Табисо Мчуну в отборочном поединке