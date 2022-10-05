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Сегодня, 09:24

Хетаг Цопанов заявил, что Гассиев готов был подраться с Кудряшовым

Давид Хачатрян

Основатель лиги Pravda Хетаг Цопанов сообщил, что бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (29-1) мог подраться с Дмитрием Кудряшовым (25-5) в январе следующего года.

«Я обсуждал с Гассиевым бой с Кудряшовым, — сказал Цопанов в интервью «СЭ». — Это было бы очень интересно людям. Может быть, профессиональным специалистам это было бы не очень интересно, потому что они бы перешли на сторону Гассиева, но ввиду огромного хайпа, который набрал сейчас Кудряшов после Вагабова, и ввиду того, как сейчас Гассиев быстро проходит соперников... на этом фоне я опросил свое окружение, многие говорят, что Кудряшов его выиграет. Я созвонился с Кудряшовым, он сказал, что готов, я созвонился с Гассиевым, он сказал, что готов. В январе это должно было пройти, но сейчас в этом [бое] нет никакого смысла».

Гассиев в прошлом поединке нокаутировал Карлоса Уэлча (21-2) на боксерском турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой состоялся 26 августа в Белграде, Сербия.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
Мурат Гассиев
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