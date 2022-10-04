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Сегодня, 20:22

Исмаилов заявил, что чувствует себя абсолютно уверенным перед поединком с Иличем

Мария Гусева

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка по правилам бокса с сербом Александром Иличем на турнире промоушена PRAVDA.

«Я уверен в себе. У меня такое ощущение, когда ты знаешь, что ты, может, зайдешь на ринг или в клетку, кто-то будет там победителем, а кто-то будет проигравшим. Но что тебе необходимо сделать, чтобы не пожалеть, — выложиться в тренировочном процессе, сделать все для победы. Потом, если что-то не получилось, ты понимаешь: я сделал все, просто это был не мой вечер», — цитирует РЕН ТВ бойца.

Исмаилов заявил, что многие боксеры смотрят свысока на бойцов ММА.

«Они немножечко свысока смотрят на нас — борцов, освоивших ударную технику. А мы-то корявые, неудобные. Корявые, неудобные и хищные, понимаешь? И ситуация какая — они начинают вот этот весь процесс, все это у них начинается с недооценки. Все их проблемы», — добавил он.

Бой Исмаилова с Иличем состоится 7 октября в Москве. Их поединок станет главным событием вечера на арене Большого Московского цирка.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1031525-lysyi-khishchnik-sravnil-sebia-s-miasnikom-govoria-o-boe-s-ilichem
Бокс
Магомед Исмаилов
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