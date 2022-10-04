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Сегодня, 14:35

Менеджер Ломаченко рассказал, когда Василий будет драться за пояс

Давид Хачатрян

Менеджер экс-чемпиона мира Василия Ломаченко (16-2) Эгис Климас уверен, что после боя с Джемейном Ортисом (16-0) украинец будет драться с Девином Хейни (28-0) или Джорджем Камбососом (20-1).

«Ломаченко намерен подраться за звание абсолютного чемпиона, — сказал Климас в интервью talkSPORT. — Василий — обязательный претендент на пояс WBO, но Хейни и Камбосос активировали пункт о реванше. Мы позволили Хейни сперва подраться с Камбососом. Василий следующий на очереди. Кажется, оба парня [Хейни и Камбосос] согласны подраться с Ломаченко. Победитель их боя будет драться с Ломаченко. Мы будем готовы к марту-апрелю 2023-го».

Ломаченко подерется с Ортисом 29 октября в США. Хейни будет защищать титулы в матче-реванше против Камбососа 15 октября на арене «Род Лейвер» в Мельбурне, Австралия.

Бокс
Василий Ломаченко
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