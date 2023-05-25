Команда Ломаченко подала апелляцию на исход боя с Хейни

Менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3) Эгис Климас направил письма в WBA, WBC, IBF и WBO, настаивая на том, что они обжалуют поражение от Девина Хейни (30-0) и просят сделать Ломаченко обязательным претендентом на все четыре титула, чтобы провести реванш, написал журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.

Результат поединка вызвал споры, многие посчитали, что Хейни несправедливо присудили победу.