Майк Тайсон: «В 12 лет я весил 91 килограмм, дрался со сверстниками, а потом с их отцами»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) рассказал, что в детстве каждый день устраивал по несколько драк.

«У меня, наверное, было три или четыре [уличных] драки в день. С девяти лет. В 12 лет я весил 200 фунтов [91 килограмм]. Я дрался со сверстниками, потом дрался с их отцами. Они плакали, шли домой и брали своего отца. Потом я дрался с отцом», — сказал Тайсон в интервью Valuetainment Media.

Ранее Тайсон признался, что его первая драка была из-за голубя.