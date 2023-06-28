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Сегодня, 09:36

Майк Тайсон: «В 12 лет я весил 91 килограмм, дрался со сверстниками, а потом с их отцами»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) рассказал, что в детстве каждый день устраивал по несколько драк.

«У меня, наверное, было три или четыре [уличных] драки в день. С девяти лет. В 12 лет я весил 200 фунтов [91 килограмм]. Я дрался со сверстниками, потом дрался с их отцами. Они плакали, шли домой и брали своего отца. Потом я дрался с отцом», — сказал Тайсон в интервью Valuetainment Media.

Ранее Тайсон признался, что его первая драка была из-за голубя.

Бокс
Майк Тайсон
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