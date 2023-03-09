Мейвезер и Джейк Пол устроили перепалку в Майами. Полу пришлось убегать

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) и блогер и боксер Джейк Пол (6-1) встретились на баскетбольной игре «Майами Хит».

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как Мейвезер вместе с охраной подходит к Полу и начинает его провоцировать. Пол, который был с одним охранником, принимает решение убежать.

По словам издания TMZ Sports, Мейвезер был в ярости, потому что Пол выдал неприятный комментарий по поводу недавно умершего родственника Мейвезера.

«Флойд, если ты хочешь драться один на один, мы можем это сделать, но не пытайся брать с собой 25 чуваков, которые выпрыгнули из трех машин, чтобы наброситься на меня, пока я наслаждаюсь приятным вечером», — написал Пол в Twitter.

Пол и Мейвезер уже ранее конфликтовали. В 2021-м Пол во время промокампании поединка его брата Логана с Мейвезером снял с легендарного боксера кепку и убежал.