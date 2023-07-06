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Сегодня, 18:37

Михель: «Бивол без проблем выиграет у Бетербиева»

Алина Савинова
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Немецкий боксер Серж Михель по прозвищу «Баварский Снайпер» сравнил двух боксеров из России Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«У Бетербиева я был в лагере в Монреале 3,5 недели в 2018 году и спарринговал с ним. Он очень жесткий парень и в ринге стоит как каменная гора, но судя по последнему бою против Энтони Ярда Артур был не так убедителен, как Бивол в последних поединках. Если их поставить сейчас, уверен, что Бивол выиграет без проблем», — цитирует Михеля Metaratings.ru.

Бивол одержал 21 победу в профессиональной карьере. На счету Бетербиева 19 поединков, которые завершились в его пользу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemeckii-bokser-mikhel-bivol-bez-problem-vyigraet-u-beterbieva-264078/
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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