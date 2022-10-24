Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:20

Промоутер Усика: «Тайсон Фьюри — следующий соперник Александра»

Промоутер Усика уверен, что в следующем бою украинец встретится с Фьюри
Давид Хачатрян

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0), уверен, что в следующем бою Усик подерется за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Он (Фьюри. — Прим. «СЭ») называет всех придурками, просит больше денег, говорит, что хочет драться с топом, а сам в третий раз дерется с Чисорой, — сказал Красюк в интервью EsNews. — Он большая звезда, чемпион WBC в супертяжелом весе, и, если ему не повезет, 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика».

Также Красюк добавил, что Усик в будущем может встретиться с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-2).

«Интересен ли нам этот бой? Определенно да, — отметил Красюк. — Как фанат, я бы хотел увидеть этот поединок. Однако Усик хочет собрать все пояса. Мы сделали это в крузвейте, теперь мы на пути к тому, чтобы сделать это в супертяжелом весе».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
0
Читайте также
Сестра Роналду постоянно позорится в соцсетях. Теперь сравнила Криштиану с Иисусом
Наши фигуристы заработали 4 миллиона рублей за выходные. На что они их потратят?
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Усик: «Как только я избавлюсь от Фьюри, мы поговорим о Уайлдере»