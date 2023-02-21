Райан Гарсия хочет «сломать» Василия Ломаченко

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) отреагировал на слова экс-чемпион мира в легком весе Василия Ломаченко (17-2), который заявил, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет Гарсию.

«Когда я закончу с Джервонта, как насчет того, чтобы сломать этого робота?» — написал Гарсия в Twitter.

Дэвис и Гарсия должны встретиться 15 апреля в Лас-Вегасе, США.

Ломаченко 20 мая проведет бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (28-0).