RCC планирует, что Дортикос и Тищенко проведут бой в 2023 году

В ноябре в Екатеринбурге олимпийский чемпион Евгений Тищенко (10-1) и топовый кубинец Майк Перес (27-3-1) проведут рейтинговый бой. Это будет главное событие турнира RCC Boxing Promotions.

Изначально Тищенко должен был боксировать с другим кубинцем — экс-чемпионом мира Юниэлем Дортикосом (25-2), но тот потянул спину и попросил о переносе даты. Об этом рассказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

— Мы планировали, что Тищенко будет боксировать с Дортикосом. В принципе мы уже обо всем договорились и даже выслали контракт. Но Дортикос потянул спину, а у нас уже была утверждена дата турнира.

У Дортикоса и Переса один промоутер, поэтому и возник бой с кубинцем. Нас эта замена более чем устраивает, и для нас это не менее важный поединок. При этом встреча с Дортикосом остается в планах — если Женя выигрывает Переса, а Дортикос не получит бой за титул, RCC сделает этот бой.

Таким образом, Евгений Тищенко и Юниэль Дортикос могут возглавить один из турниров RCC в 2023 году.