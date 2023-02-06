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Сегодня, 14:30

Сауль Альварес дал прогноз на бой Бенавидеса и Планта

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) поделился своим мнением по поводу претендентского поединка между бывшим двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидесом (26-0) и бывшим чемпионом мира во втором среднем весе Калебом Плантом (22-1).

«Я думаю, что Бенавидес победит, потому что он сильнее и моложе. Да, я ставлю на Бенавидеса», — сказал Альварес DAZN.

Бенавидес и Плант встретятся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Победитель получит право подраться за титул, который сейчас принадлежит Альваресу.

Сауль Альварес
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