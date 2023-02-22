Тарасов о поединке Мейвезера и Чалмерса: «Флойд — машина»

Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от предстоящего боксерского поединка Флойда Мейвезера и Аарона Чалмерса.

«Флойда Мейвезера мы все знаем, это сумасшедший боксер с сумасшедшими навыками, сильный во всех аспектах. А его соперник — просто парень, который любит бокс и чуть -чуть дрался в Bellator.

Бой может пройти всю дистанцию для того, чтобы зритель порадовался. Потому что по факту, чтобы Флойду Мейвезеру выиграть — ему надо выйти и сделать три удара. Флойд — машина, соперник у него не сильный, посмотрим, что из этого получится», — приводит РЕН ТВ слова Тарасова.

Бой Мейвезера и Чалмерса состоится 25 февраля в Лондоне в формате 8 раундов по 2 минуты. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.