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Сегодня, 19:53

Тарасов о поединке Мейвезера и Чалмерса: «Флойд — машина»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от предстоящего боксерского поединка Флойда Мейвезера и Аарона Чалмерса.

«Флойда Мейвезера мы все знаем, это сумасшедший боксер с сумасшедшими навыками, сильный во всех аспектах. А его соперник — просто парень, который любит бокс и чуть -чуть дрался в Bellator.
Бой может пройти всю дистанцию для того, чтобы зритель порадовался. Потому что по факту, чтобы Флойду Мейвезеру выиграть — ему надо выйти и сделать три удара. Флойд — машина, соперник у него не сильный, посмотрим, что из этого получится», — приводит РЕН ТВ слова Тарасова.

Бой Мейвезера и Чалмерса состоится 25 февраля в Лондоне в формате 8 раундов по 2 минуты. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1078589-bloger-artem-tarasov-dal-prognoz-na-boi-meivezera-protiv-chalmersa
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