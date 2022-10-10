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Сегодня, 15:43

Тайсон Фьюри: «Мне потребуется психологическая помощь, чтобы бросить бокс»

Давид Хачатрян

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) признался, что без бокса он одинокая, ужасная и грустная личность.

«Я не могу уйти. Возможно, врач или психолог сможет мне помочь, потому что мне потребуется психологическая помощь, чтобы бросить бокс, — сказал Фьюри в интервью Behind The Gloves. — Если бы меня сегодня спросили: «Зачем ты боксируешь?», я бы ответил, что в боксе у меня нет никаких целей или амбиций. Я боксирую, потому что чувствую, что это сохраняет мой рассудок. Я каждый день борюсь за выживание.

Не знаю, смог ли бы я выжить без профессионального бокса. Я отдыхал четыре месяца и тренировался дважды в день, семь дней в неделю в боксерском зале. Я был в лагере Джозефа Паркера, Томми [Фьюри]. Я не могу бросить тренировки, потому что это важная часть жизни «Цыганского короля». Без бокса он одинокая, ужасная и грустная личность. Я создал монстра, и это моя вина.

Я на самом деле хочу завершить карьеру, но не могу, поэтому продолжаю боксировать. Я тренируюсь каждый день, в основном два раза в день, ради своего психологического здоровья, но я остаюсь в боксерской среде. Если я каждый день буду тренироваться и держать себя в форме, то никогда не смогу выйти из игры, потому что, когда я в форме, я постоянно готов драться, спарринговать, работать на мешке, на лапах.

Я боюсь думать о том, сколько еще я смогу поддерживать такой режим. Наступит ли когда-нибудь момент, когда я не пойду в зал? Когда пробежки и силовой тренировки будет достаточно?»

34-летний Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне.

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