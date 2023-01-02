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Сегодня, 11:24

Тайсон Фьюри заработал 13 миллионов фунтов стерлингов за 2022 год

Давид Хачатрян
Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press
Доходы Тайсона Фьюри за 2022 год.
Фото Соцсети журналиста Кирана Магуайра
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) получил в 2022 году чистую прибыль в размере 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает специализирующийся на финансовой составляющей спортсменов журналист Киран Магуайр в Twitter.

34-летнйи британец увеличил свой банковский счет до 43 миллионов фунтов стерлингов по итогам прошлого года.

Доходы Тайсона Фьюри за 2022 год. Фото Соцсети журналиста Кирана Магуайра
Доходы Тайсона Фьюри за 2022 год.
Соцсети журналиста Кирана Магуайра

«Цыганский король» провел в 2022-м два боя: в апреле он нокаутировал в шестом раунде Диллиана Уайта (28-3), а в декабре победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору (33-13).

Бокс
Тайсон Фьюри
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