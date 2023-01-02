Тайсон Фьюри заработал 13 миллионов фунтов стерлингов за 2022 год

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) получил в 2022 году чистую прибыль в размере 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает специализирующийся на финансовой составляющей спортсменов журналист Киран Магуайр в Twitter.

34-летнйи британец увеличил свой банковский счет до 43 миллионов фунтов стерлингов по итогам прошлого года.

Доходы Тайсона Фьюри за 2022 год. Соцсети журналиста Кирана Магуайра

«Цыганский король» провел в 2022-м два боя: в апреле он нокаутировал в шестом раунде Диллиана Уайта (28-3), а в декабре победил техническим нокаутом в 10-м раунде Дерека Чисору (33-13).