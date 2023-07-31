Теренс Кроуфорд станет лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring

Сегодня, 14:31
Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд возглавит P4P по версии журнала The Ring, сообщает IFL TV.
35-летний американец в гонке за звание лучшего боксера вне зависимости от весовой категории опередит японца Наойю Иноуэ. Кроуфорд получил пять голосов, чемпион мира по версиям WBO и WBA во втором легчайшем весе — 1 голос.
На данный момент Кроуфорд и Иноуэ входят в тройку рейтинга. Лидирует в списке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик.