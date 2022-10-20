Тим Цзю: «Поднимусь в супертяжелый вес и подерусь с Джошуа»

Обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) заявил, что в будущем поднимется в супертяжелый вес.

«Геннадий Головкин выступает на одну весовую категорию выше меня, Сауль Альварес — на две, — отметил Цзю в интервью WAtoday. — Я могу подняться в супертяжелый вес. Это не шутка. Рой Джонс поднимался из среднего в супертяжелый вес. Из первого среднего в супертяжелый пока никто не переходил. Это моя главная цель. К ней я иду около 10 лет.

Конечно, моя первая цель — стать абсолютным чемпионом мира. К этому я иду. Но после этого я могу думать о чем угодно, даже о супертяжелом весе. Я подерусь с Энтони Джошуа. Я всажу ему несколько ударов по корпусу. Давайте посмотрим, как он на это отреагирует".

Цзю подерется с Джермеллом Чарло (35-1) 28 января 2023 года. Бой пройдет за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.