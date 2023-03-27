Уайлдер об отмене боя Фьюри и Усика: «Я не удивлен»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) рассказал, что для него не было сюрпризом то, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) не смогли договориться.

«Бокс — это очень сложный бизнес, потому что у нас нет четкой структуры, — отметил Уайлдер Fight Hub TV. — Здесь слишком много лазеек, ходов и путей, по которым можно пойти, поэтому меня не удивило, что этот бой [Фьюри и Усика] провалился. Это ведь не впервые. В боксе было много супербоев, которые должны были состояться, но так и не состоялись».

Усик и Фьюри не смогли договориться об объединительном бое. Украинец должен провести защиту титулов в бою против Даниеля Дюбуа (19-1).