Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе

Мурату Гассиеву не понадобилось и раунда, чтобы снести Майкла Балогуна.

Майкл Балогун пришел в бокс из американского футбола. Майкл Балогун — не стоит в рейтингах. Майкл Балогун — не выглядит слишком убедительно, но это боксер без поражений. Был. До Гассиева. Можно ли по нему, по этому бою, измерить сегодняшнего Мурата? Скорее, нет. Опять.

Это третий из четырех последних боев Гассиева, который закончился уже в начале. Вопрос, зачем это нужно все, и есть ли какой-то смысл в этих боях?

Ответ скрыт в одном из последних интервью Гассиева, где он сказал «мы только начинаем». Если рассматривать его карьеру с этой точки зрения, как обнуление и полный перезапуск после Суперсерии, поражения от Усика в финале, периода травм и восстановления, то Мурат новой версии, во-первых, сделал рестарт в тяжелом весе. А во-вторых, после такой паузы (два года) это реально новое начало.

Так что теперь мы имеем дело с супертяжелым Муратом с рейтингом 4-0. Недурно для молодого боксера. Но вредит нашему восприятию то, что мы помним другого Мурата. Страшного панчера из первого тяжелого веса, от которого только Усик и ушел. Потому что нельзя просто так смириться с тем, что прежнего бойца больше нет. От него остался только технический арсенал и запас прочности.

Что касается возраста, Мурату 29. Для супертяжелого веса это немного. И если принять как данность то, что возраст боксера измеряется тяжелыми боями, Гассиеву примерно 19 лет. И если учесть, что паузы в карьере и травмы тебя заставляют стареть, можно накинуть лет пять.

Перспективы развития понятны, взятый региональный титул WBA дает шанс войти в топ-15 рейтинга. Так что кроме 13-й позиции в IBF Мурат войдет в WBA. Ограничения для боксеров с российским гражданством есть только у WBC, но многие наши бойцы меняют «порт приписки». У кого-то — гражданство Сербии. У Мурата, предположительно, теперь армянское. Федерация профессионального бокса Армении входит в Европейский боксерский Союз, а он аффилирован с WBC. Так что для молодого Мурата бой за титул чемпиона Европы сейчас, наверное, не худший вариант.

Смириться с тем, что Гассиев бьет всех слишком легко — непросто. Но гораздо легче это воспринимать через призму новой карьеры и нового Мурата. Проще воспринимать этот нокаут в первом раунде как обещание. Молодой боксер, который может стать кем-то значимым в ближайшие годы. Если будут правильные решения. Примерно такое мы проходили лет 15 назад с Поветкиным. И чуть позже с перезапуском Лебедева. Странно ссылаться на истории людей, которые уже завершили карьеру, но с тех пор в российском боксе никого более значимого и не появилось.

А если не верит в то, что Гассиев еще что-то сможет — могу только посоветовать относиться к тексту иронически. А претензии предъявить команде Гассиева. Что там у них в голове — я могу только догадываться.