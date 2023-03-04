0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 07:00

Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе

Андрей Баздрев
Обозреватель
Мурат Гассиев и Майк Балогун.
Фото Александр Патрин, ТАСС
Telegram Дзен
Мурату Гассиеву не понадобилось и раунда, чтобы снести Майкла Балогуна.

Майкл Балогун пришел в бокс из американского футбола. Майкл Балогун — не стоит в рейтингах. Майкл Балогун — не выглядит слишком убедительно, но это боксер без поражений. Был. До Гассиева. Можно ли по нему, по этому бою, измерить сегодняшнего Мурата? Скорее, нет. Опять.

Это третий из четырех последних боев Гассиева, который закончился уже в начале. Вопрос, зачем это нужно все, и есть ли какой-то смысл в этих боях?

Ответ скрыт в одном из последних интервью Гассиева, где он сказал «мы только начинаем». Если рассматривать его карьеру с этой точки зрения, как обнуление и полный перезапуск после Суперсерии, поражения от Усика в финале, периода травм и восстановления, то Мурат новой версии, во-первых, сделал рестарт в тяжелом весе. А во-вторых, после такой паузы (два года) это реально новое начало.

Мурат Гассиев (Россия) и&nbsp;Майк Балогун (США) во&nbsp;время поединка в&nbsp;Ереване. Гассиева заставили заклеить флаг России. Мурат не смутился и нокаутировал американца во 2-м раунде

Так что теперь мы имеем дело с супертяжелым Муратом с рейтингом 4-0. Недурно для молодого боксера. Но вредит нашему восприятию то, что мы помним другого Мурата. Страшного панчера из первого тяжелого веса, от которого только Усик и ушел. Потому что нельзя просто так смириться с тем, что прежнего бойца больше нет. От него остался только технический арсенал и запас прочности.

Что касается возраста, Мурату 29. Для супертяжелого веса это немного. И если принять как данность то, что возраст боксера измеряется тяжелыми боями, Гассиеву примерно 19 лет. И если учесть, что паузы в карьере и травмы тебя заставляют стареть, можно накинуть лет пять.

Перспективы развития понятны, взятый региональный титул WBA дает шанс войти в топ-15 рейтинга. Так что кроме 13-й позиции в IBF Мурат войдет в WBA. Ограничения для боксеров с российским гражданством есть только у WBC, но многие наши бойцы меняют «порт приписки». У кого-то — гражданство Сербии. У Мурата, предположительно, теперь армянское. Федерация профессионального бокса Армении входит в Европейский боксерский Союз, а он аффилирован с WBC. Так что для молодого Мурата бой за титул чемпиона Европы сейчас, наверное, не худший вариант.

Смириться с тем, что Гассиев бьет всех слишком легко — непросто. Но гораздо легче это воспринимать через призму новой карьеры и нового Мурата. Проще воспринимать этот нокаут в первом раунде как обещание. Молодой боксер, который может стать кем-то значимым в ближайшие годы. Если будут правильные решения. Примерно такое мы проходили лет 15 назад с Поветкиным. И чуть позже с перезапуском Лебедева. Странно ссылаться на истории людей, которые уже завершили карьеру, но с тех пор в российском боксе никого более значимого и не появилось.

А если не верит в то, что Гассиев еще что-то сможет — могу только посоветовать относиться к тексту иронически. А претензии предъявить команде Гассиева. Что там у них в голове — я могу только догадываться.

Бокс
Мурат Гассиев
4
Обсудить
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев: видеообзор боя UFC 280
Ян — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 280
Оздемир — Крылов: видеообзор боя UFC 280
Нурмагомедов — Омаргаджиев: видеообзор боя UFC 280
Олейник — Латифи: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Борщев — Дэвис: видеообзор боя UFC Fight Night 211
Флойд Мейвезер — Микуру Асакура: видеообзор боя Super Rizin
«Дрозд подкаст» с Кудряшовым
Сэндхаген — Ядонг. Видеообзор боя UFC Vegas 60
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гассиева заставили заклеить флаг России. Мурат не смутился и нокаутировал американца во 2-м раунде