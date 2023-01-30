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Сегодня, 14:00

«Бросил через бедро и начал бить ногами». Тренер Бивола рассказал скандальную историю про Бетербиева

Отдел единоборств «СЭ»
Артур Бетербиев.
Фото Reuters
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Геннадий Машьянов утверждает, что Артура «раскатывали» в спарринге, после чего у того произошел нервный срыв.

Энтони Ярд сумел составить конкуренцию Артуру Бетербиеву, но этого оказалось недостаточно: россиянин победил техническим нокаутом в восьмом раунде. 37-летний Бетербиев защитил чемпионские пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом, ему осталось забрать титул WBA. Но тот принадлежит Дмитрию Биволу. Их бой сейчас один из самых ожидаемых в профессиональном боксе.

Бетербиев перешел в профессионалы в 28 лет, а до этого долго выступал в любителях, выиграв чемпионат мира (2009), дважды — чемпионат Европы (2006, 2010). Выступал на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. В Пекине Артура засудили в 1/8 финала в поединке с китайским боксером Чжаном Сяопином, а в Лондоне он дошел до 1/4 финала, где уступил Александру Усику (с решением судей Бетербиев не согласен).

Артур Бетербиев.

Нынешний чемпион мира в профи в сборной России пересекался с тренером Бивола — Геннадием Машьяновым. Несколько дней назад Машьянов дал интервью News.ru, рассказав скандальную историю об Артуре. По его словам, он хотел исключить Бетербиева из сборной за неспортивное, даже хулиганское поведение: Артур неудачно работал в спарринге, разозлился, бросил оппонента через бедро и начал бить ногами.

«Я не вижу, чтобы он [Бетербиев] сильно изменился по отношению с того времени [с любительской карьеры], — отметил Машьянов. — Та же манера, та же тактика — ломать, крушить. Я видел его в тренировочном процессе. Один из боксеров, которых я курировал, Эдуард Якушев, тренировался с ним, будучи двукратным финалистом чемпионата страны в полутяжелом весе.

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Якушев не боксировал с Бетербиевым в официальных боях, но на тренировке был некрасивый эпизод со стороны Артура. Бетербиев ничего не мог противопоставить Якушеву. Эдуард его раскатывал как хотел. Артур бил по воздуху. Эдуард выборочно наказывал и довел Бетербиева до нервного срыва. Когда они в очередной раз остались на средней дистанции, Артур схватил Якушева как борец, перекинул через бедро. Эдик упал, и уже упавшего человека Бетербиев ударил ногами несколько раз. Тогда я ставил вопрос на тренерском совете сборной России об отчислении Бетербиева из состава команды. Ко мне не прислушались, ограничившись выговором.

Я неоднократно видел подобное проявление со стороны Бетербиева. В 2010 году он проиграл Павлу Никитаеву. Сразу выскочил из ринга, не пожав руку. У него всегда нервный срыв присутствовал. Этим можно пользоваться во время боя. Потом видел его в бою с Александром Усиком в 2011 году на чемпионате мира в Баку. Аналогичная картина — ушел с ринга, не пожав руки, огорченный. Не очень джентльменское поведение. Может, с возрастом поменялся, но я не думаю, что люди в таком возрасте сильно меняются".

Артур Бетербиев. Фото Global Look Press
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

«Бетербиев до Димы ни разу не дотронулся»

Как-то Бетербиев, тренируясь в сборной России, встал в пару с Биволом. Хоть и куда больше весил (плюс Биволу тогда был 21 год). По словам Геннадия Машьянова, тогда Бивол переиграл Бетербиева «на ногах».

«Был один спарринг у них, — сказал Машьянов в интервью журналисту Владиславу Усачеву в мае прошлого года. — Или перед Олимпийскими играми в Лондоне, или перед миром. Дима всю жизнь боксировал в 75 кг. Имею в виду любительский бокс. На протяжении восьми лет он боксировал в этом весе. Когда мы стали с ним сотрудничать, он совсем недолго боксировал в 75, и я его перевел в полутяжи. Сказал, что он будет боксировать в полутяжелом весе, а не в 75. На это у меня были свои виды, взгляды, свои убеждения. Дима согласился, и в первых соревнованиях успешно отбоксировал в полутяжах. Это был экспериментальный ход, но все получилось, и он остался в полутяжах.

Когда они работали с Бетербиевым, то перед Бетербиевым ставились одни задачи, а перед ним — другие. Бетербиев готовился агрессивно работать первым номером и должен был боксировать с людьми, которые хорошо двигаются на ногах. А Дима в этом один из лучших. Несмотря на то что они разновесы, перед ними были поставлены определенные задачи. И Дима со своей задачей справился очень хорошо — не дал Бетербиеву по себе попасть. Бетербиев пытался достать его на ногах, обрезать углы и все остальное. Но у него это не получилось. Считаю, что Дима на ногах спокойно переиграл Бетербиева. Ударов особо много не было, потому определенные задачи были поставлены. Но Дима очень грамотно отработал, и Бетербиеву ни разу не удалось дотронуться до него, грубо говоря".

Артур Бетербиев. Фото Global Look Press
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Бивол же на подкасте Григория Дрозда сказал, что спарринга между ним и Бетербиевым толком не было — скорее, это были пятнашки. Цитата: «Бетербиев готовился к Олимпиаде, он боксировал в 91 кг. Я тогда был еще в 75 кг. Разница большая. Я был в составе сборной, бывало, что нас ставили на пару раундов. Тренер Бетербиева захотел, чтобы я поработал с его учеником. Я, как разумный человек, увидел, что передо мной человек на две категории выше. Мне нечего было доказывать, я не собирался его лишний раз раздражать. Он, как разумный человек, тоже понимал, что я на две категории ниже, и тоже не собирался никому ничего доказывать. Это скорее были просто пятнашки. Я пытался двигаться, чтобы он по мне не попал, он пытался меня где-то поджать. Это не был полноценный спарринг.

Когда мы были на Олимпиаде, Бетербиеву тоже были нужны спарринги. Я и там с ним спарринговал, примерно в таком же режиме. Отработка такая. Где-то меня даже просили встать в левшу, и я [в этой стойке] пару раундов отработал, хотя никогда в левше не работал. У Бетербиева какой-то соперник-левша был на Олимпиаде".

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А вот что сказал Бетербиев в интервью «СЭ» в июне 2022-го: «У меня не было с ним спарринга. Дима, по-моему, выступал в более низкий категории. Я не хочу показать себя так, будто я понтуюсь или еще что-то, но не было такого со мной, чтобы меня поставили против боксера, чья весовая категория ниже, чем моя. Могло быть, что категория выше, но чтобы против меня поставили спарринговать боксера категории ниже, такого я не помню. По версии Бивола, это больше пятнашки были? Ну, может быть, пятнашки, но это же не спарринг».

***

Бетербиев иногда позволяет себе колкости в адрес Бивола. Дмитрий же всегда очень корректен в высказываниях. Зато Машьянов — в случае с Бетербиевым — не пытается подбирать выражений, чтобы никого не обидеть. Такое бывает — когда тренер больше раскачивает бой (может, и сам того не желая), чем его ученик. Этот поединок с точки зрения спортивной составляющей в дополнительной раскачке не нуждается — поклонники бокса его действительно очень ждут. Но будто бы он не очень интересен промоутерам — в виду того, что бой Бетербиева и Бивола будет сложно продать широкой аудитории, которая из боксеров знает разве что Флойда Мейвезера и Сауля Альвареса (и то не факт).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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Ярд остановлен. Теоретический Бивол для Бетербиева