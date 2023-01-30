«Бросил через бедро и начал бить ногами». Тренер Бивола рассказал скандальную историю про Бетербиева

Геннадий Машьянов утверждает, что Артура «раскатывали» в спарринге, после чего у того произошел нервный срыв.

Энтони Ярд сумел составить конкуренцию Артуру Бетербиеву, но этого оказалось недостаточно: россиянин победил техническим нокаутом в восьмом раунде. 37-летний Бетербиев защитил чемпионские пояса WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом, ему осталось забрать титул WBA. Но тот принадлежит Дмитрию Биволу. Их бой сейчас один из самых ожидаемых в профессиональном боксе.

Бетербиев перешел в профессионалы в 28 лет, а до этого долго выступал в любителях, выиграв чемпионат мира (2009), дважды — чемпионат Европы (2006, 2010). Выступал на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. В Пекине Артура засудили в 1/8 финала в поединке с китайским боксером Чжаном Сяопином, а в Лондоне он дошел до 1/4 финала, где уступил Александру Усику (с решением судей Бетербиев не согласен).

Нынешний чемпион мира в профи в сборной России пересекался с тренером Бивола — Геннадием Машьяновым. Несколько дней назад Машьянов дал интервью News.ru, рассказав скандальную историю об Артуре. По его словам, он хотел исключить Бетербиева из сборной за неспортивное, даже хулиганское поведение: Артур неудачно работал в спарринге, разозлился, бросил оппонента через бедро и начал бить ногами.

«Я не вижу, чтобы он [Бетербиев] сильно изменился по отношению с того времени [с любительской карьеры], — отметил Машьянов. — Та же манера, та же тактика — ломать, крушить. Я видел его в тренировочном процессе. Один из боксеров, которых я курировал, Эдуард Якушев, тренировался с ним, будучи двукратным финалистом чемпионата страны в полутяжелом весе.

Якушев не боксировал с Бетербиевым в официальных боях, но на тренировке был некрасивый эпизод со стороны Артура. Бетербиев ничего не мог противопоставить Якушеву. Эдуард его раскатывал как хотел. Артур бил по воздуху. Эдуард выборочно наказывал и довел Бетербиева до нервного срыва. Когда они в очередной раз остались на средней дистанции, Артур схватил Якушева как борец, перекинул через бедро. Эдик упал, и уже упавшего человека Бетербиев ударил ногами несколько раз. Тогда я ставил вопрос на тренерском совете сборной России об отчислении Бетербиева из состава команды. Ко мне не прислушались, ограничившись выговором.

Я неоднократно видел подобное проявление со стороны Бетербиева. В 2010 году он проиграл Павлу Никитаеву. Сразу выскочил из ринга, не пожав руку. У него всегда нервный срыв присутствовал. Этим можно пользоваться во время боя. Потом видел его в бою с Александром Усиком в 2011 году на чемпионате мира в Баку. Аналогичная картина — ушел с ринга, не пожав руки, огорченный. Не очень джентльменское поведение. Может, с возрастом поменялся, но я не думаю, что люди в таком возрасте сильно меняются".

Артур Бетербиев. Фото Global Look Press

«Бетербиев до Димы ни разу не дотронулся»

Как-то Бетербиев, тренируясь в сборной России, встал в пару с Биволом. Хоть и куда больше весил (плюс Биволу тогда был 21 год). По словам Геннадия Машьянова, тогда Бивол переиграл Бетербиева «на ногах».

«Был один спарринг у них, — сказал Машьянов в интервью журналисту Владиславу Усачеву в мае прошлого года. — Или перед Олимпийскими играми в Лондоне, или перед миром. Дима всю жизнь боксировал в 75 кг. Имею в виду любительский бокс. На протяжении восьми лет он боксировал в этом весе. Когда мы стали с ним сотрудничать, он совсем недолго боксировал в 75, и я его перевел в полутяжи. Сказал, что он будет боксировать в полутяжелом весе, а не в 75. На это у меня были свои виды, взгляды, свои убеждения. Дима согласился, и в первых соревнованиях успешно отбоксировал в полутяжах. Это был экспериментальный ход, но все получилось, и он остался в полутяжах.

Когда они работали с Бетербиевым, то перед Бетербиевым ставились одни задачи, а перед ним — другие. Бетербиев готовился агрессивно работать первым номером и должен был боксировать с людьми, которые хорошо двигаются на ногах. А Дима в этом один из лучших. Несмотря на то что они разновесы, перед ними были поставлены определенные задачи. И Дима со своей задачей справился очень хорошо — не дал Бетербиеву по себе попасть. Бетербиев пытался достать его на ногах, обрезать углы и все остальное. Но у него это не получилось. Считаю, что Дима на ногах спокойно переиграл Бетербиева. Ударов особо много не было, потому определенные задачи были поставлены. Но Дима очень грамотно отработал, и Бетербиеву ни разу не удалось дотронуться до него, грубо говоря".

Артур Бетербиев. Фото Global Look Press

Бивол же на подкасте Григория Дрозда сказал, что спарринга между ним и Бетербиевым толком не было — скорее, это были пятнашки. Цитата: «Бетербиев готовился к Олимпиаде, он боксировал в 91 кг. Я тогда был еще в 75 кг. Разница большая. Я был в составе сборной, бывало, что нас ставили на пару раундов. Тренер Бетербиева захотел, чтобы я поработал с его учеником. Я, как разумный человек, увидел, что передо мной человек на две категории выше. Мне нечего было доказывать, я не собирался его лишний раз раздражать. Он, как разумный человек, тоже понимал, что я на две категории ниже, и тоже не собирался никому ничего доказывать. Это скорее были просто пятнашки. Я пытался двигаться, чтобы он по мне не попал, он пытался меня где-то поджать. Это не был полноценный спарринг.

Когда мы были на Олимпиаде, Бетербиеву тоже были нужны спарринги. Я и там с ним спарринговал, примерно в таком же режиме. Отработка такая. Где-то меня даже просили встать в левшу, и я [в этой стойке] пару раундов отработал, хотя никогда в левше не работал. У Бетербиева какой-то соперник-левша был на Олимпиаде".

А вот что сказал Бетербиев в интервью «СЭ» в июне 2022-го: «У меня не было с ним спарринга. Дима, по-моему, выступал в более низкий категории. Я не хочу показать себя так, будто я понтуюсь или еще что-то, но не было такого со мной, чтобы меня поставили против боксера, чья весовая категория ниже, чем моя. Могло быть, что категория выше, но чтобы против меня поставили спарринговать боксера категории ниже, такого я не помню. По версии Бивола, это больше пятнашки были? Ну, может быть, пятнашки, но это же не спарринг».

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Бетербиев иногда позволяет себе колкости в адрес Бивола. Дмитрий же всегда очень корректен в высказываниях. Зато Машьянов — в случае с Бетербиевым — не пытается подбирать выражений, чтобы никого не обидеть. Такое бывает — когда тренер больше раскачивает бой (может, и сам того не желая), чем его ученик. Этот поединок с точки зрения спортивной составляющей в дополнительной раскачке не нуждается — поклонники бокса его действительно очень ждут. Но будто бы он не очень интересен промоутерам — в виду того, что бой Бетербиева и Бивола будет сложно продать широкой аудитории, которая из боксеров знает разве что Флойда Мейвезера и Сауля Альвареса (и то не факт).