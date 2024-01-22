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Сегодня, 09:49

Шахматист Есипенко — о возможной смене гражданства: «Напрямую предложений не было»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский шахматист Андрей Есипенко ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.

«Были разговоры, намеки, но напрямую предложений не было. Серьезно я это никогда не обсуждал, так как не планирую менять федерацию. Я хотел и хочу остаться в России, поэтому разговоры никуда не заходили. Конечно, многие шахматисты сменили федерации. Я не осуждаю их выбор. Они решили так, а я решил по-другому», — приводит слова Есипенко «Чемпионат».

21-летний шахматист в ноябре не смог отобраться на турнир претендентов. В заключительном туре он проиграл голландцу Анишу Гири. В марте 2023 Есипенко принял участие в чемпионате Европы по шахматам, где занял 8-е место.

Источник: Чемпионат
Шахматы
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