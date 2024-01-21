Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:03

Шипов оценил подготовку Непомнящего перед турниром претендентов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший тренер шахматиста Яна Непомнящего Сергей Шипов оценил подготовку россиянина перед турниром претендентов.

По итогам семи туров Непомнящий занимает на турнире седьмое место, набрав 3,5 очка.

«Этот турнир для Яна — хорошая подготовка к турниру претендентов. Понятно, что сейчас он, как и те, кто туда отобрался, не раскрывает всех своих секретов. Ян еще может включится в борьбу за победу на турнире, сегодня он сыграет против лидера Нодирбека Абдусатторова, который показывает крепкую игру здесь», — цитирует Шипова ТАСС.

Турнир претендентов состоится 2-25 апреля в Торонто.

Источник: https://tass.ru/sport/19779219
Ян Непомнящий
0
Читайте также
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Сын находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета россиян рассказал подробности
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Карякин анонсировал новые поездки в зону СВО: «Важно развивать шахматы в новых регионах»