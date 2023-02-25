Андрей Филатов: «Впереди у Сергея Карякина много работы»

В субботу 25 февраля состоялись выборы главы Федерации шахмат Подмосковья. На пост президента Федерации шахмат Подмосковья единогласно был избран гроссмейстер Сергей Карякин. Вице-президентами стали Владимир Поткин, Олег Аниканов и Альберт Миннулин.

Нового главу московской областной федерации поздравил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов:

— Поздравляю Сергея Карякина с избранием на пост президента Федерации шахмат Подмосковья. В последнее время мы слышали от него много критики, но сейчас он сможет перейти от слов к делу и проявить свои организаторские способности на новой должности. Надеюсь, он и его команда реализуют пункты своей программы и выведут шахматы в Московской области на новый, достойный, уровень.

Мы, в свою очередь, надеемся на конструктивное сотрудничество с новым руководством и ждем своевременно предоставленный календарный план соревнований. Как глава Федерации шахмат России я хочу, чтобы в Подмосковье на высоком уровне и с достойным призовым фондом проводились первенства и чемпионаты области, в том числе среди ветеранов, чтобы развивался массовый, любительский спорт и организовывались турниры для всех слоев населения. Мне важно создание в регионе новых шахматных центров, проведение этапов «Белой ладьи» во всех городах области, а также увеличение-команд участниц этого важнейшего школьного соревнования, а также развитие программы «Шахматы в школах» и других социальных проектов.

Впереди у Сергея и его команды много работы, желаю им успеха в деле популяризации и развития шахмат в этом большом и значимом регионе.