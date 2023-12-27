Боднарук лидирует после завершения второго дня на чемпионате мира по рапиду

Сегодня, 20:41
Российская шахматистка Анастасия Боднарук занимает первое место перед завершающим днем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду).
После второго игрового дня 31-летняя россиянка лидирует с 7 очками. Второе место с 6,5 очками делят Хампи Конеру (Индия) и Чжай Мо (Китай).
Еще три россиянки входят в десятку — Александра Горячкина идет шестой, Лея Гарифуллина — седьмой, а девятое место занимает Екатерина Лагно.
Среди мужчин после девяти туров лидируют норвежец Магнус Карлсен, словенец Владимир Федосеев и китаец Юй Янъи — в активе всех троих по 7 очков. Россиянин Даниил Дубов идет восьмым.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.