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Сегодня, 21:32

Карлсен ответил на слова Непомнящего о своих привилегиях на чемпионате мира по рапиду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен отреагировал на слова россиянина Яна Непомнящего о том, что у него есть привилегии на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в Самарканде.

Ранее Непомнящий заявил в соцсетях, что Карслену предоставили персональную комнату на время турнира, где он может отдыхать и готовиться к турниру с помощью ноутбука, тогда как остальные гроссмейстеры лишены такой возможности.

К критике также подключился Фабиан Каруана, подчеркнувший, что все участники турнира должны находиться в равных условиях.

«В этом году организаторы уточнили, что нельзя пользоваться ноутбуком между раундами. У меня тоже его нет. В предыдущие годы у меня иногда был доступ к ноутбуку, но я в любом случае не пользовался бы им», — приводит слова Карлсена NRK.

33-летний норвежец после девяти туров делит лидерство на чемпионате мира по рапиду со словенцем Владимиром Федосеевым и китайцем Юй Янъи.

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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