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22 марта, 12:42

Дворкович считает Азию лидером мировых шахмат

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что азиатские страны являются лидерами на мировой арене.

«Если смотреть на цифры, то 100% Азия является лидером в мировых шахматах, но это не значит, что США и Европа не конкурируют, они абсолютно конкурентоспособные. Азиатские шахматы действительно впереди за счет успехов Индии, Китая и роста Узбекистана, Казахстана, Ирана. Переход Федерации шахмат России также усилил позиции Азии на мировой арене. Но, повторю, конкуренция сейчас в шахматах очень высокая», — приводит слова Дворковича ТАСС.

28 февраля Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую федерацию. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Источник: ТАСС
Шахматы
Аркадий Дворкович
ФИДЕ
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