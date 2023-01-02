Российская шахматистка Костенюк с 2024 года будет выступать на турнирах под флагом Швейцарии

Российская шахматистка Александра Костенюк приняла решение с 1 января 2024 года выступать на турнирах под флагом Швейцарии, сообщает шахматная федерация страны.

38-летняя Костенюк имеет российское и швейцарское гражданство. В настоящее время она выступает под флагом Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отмечается, что Костенюк не будет играть за Швейцарию с 2023 года из-за финансовой подоплеки. Если бы она перешла в другую федерацию сейчас, Швейцарии пришлось бы заплатить Российской шахматной федерации трансферный взнос в размере 10 000 долларов. После двухлетнего периода ожидания смена федерации осуществляется бесплатно.

Костенюк — двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных Шахматных Олимпиад, пятикратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России. В ноябре 2004 года она стала 10-й женщиной в мире, которой было присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин.