Горячкина и Чжунъи сыграли вничью на турнире претенденток-2024

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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии в 7-м туре турнира претенденток-2024. Теперь у россиянки 4 очка. Она делит третье место с Лэй Тинцзе из Китая.
Другая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Тань Чжунъи из Китая. Она идет на 2-й строчке в таблице — 4,5 очка. Лидирует китаянка Тань Чжунъи с 5 очками.
Результаты всех партий 7-го тура:
Екатерина Лагно (Россия) — Нургюл Салимова (Болгария) — 0,5:0,5
Александра Горячкина (Россия) — Тань Чжунъи (Китай) — 0,5:0,5
Анна Музычук (Украина) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5
Лэй Тинцзе (Китай) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 1:0
Турнир претенденток проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победительница получит право сыграть за звание чемпионки мира по шахматамв 2025 году против действующей чемпионки Цзюй Вэньцзюнь из Китая.