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Сегодня, 14:00

Горячкина назвала самый трудный матч на Кубке мира по шахматам

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Российская шахматистка Александра Горячкина в интервью «СЭ» рассказала о самом трудном матче на Кубке мира по шахматам.

— Если говорить о каких-то переломных моментах, то тай-брейк с Харикой Дронавалли оказался довольно длинным и напряженным. Это был самый сложный матч на турнире?

— Самым тяжелым был, наверное, финал. Харика — сильная соперница, и она была мотивирована на выход в претендентский турнир. Так как я туда уже отобралась, то для нее, наверное, лучше было бы не играть со мной. Но так сложилась сетка. Это бывает. В «классику» мы достаточно ровно сыграли две ничьих, у меня шансов там почти не было. А на тай-брейке я выиграла первую партию черными, — не сказать, что это было сильно заслуженно, мне просто подставили фигуру в один ход. Но вторую партию я неожиданно белым цветом «в одну кассу» проиграла. Партию она выдала, конечно, очень хорошую. После этого я решила немножко стабилизировать ситуацию, и мы снова сделали две ничьих. Потом в блиц я опять выиграла черными первую встречу, а во второй белыми я уже собралась и «отстоялась», зная, какие подвохи могут быть.

— Финал получился драматичным, не все складывалось гладко. Расскажите, пожалуйста, об этом матче, где ваша соперница была не самая известная шахматистка.

— К финалу я, честно говоря, подошла не в очень хорошем состоянии. Начались проблемы со здоровьем, и это немного выбило меня из колеи, поэтому партии пошли нестабильные. Но где-то повезло. Я рада, что смогла все-таки закончить турнир с хорошим результатом.

Анна Волкова, Этери Кублашвили

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