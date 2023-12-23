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Сегодня, 09:35

Горячкина о турнире претенденток-2024: «Состав сильно омолодился, будет серьезная борьба»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александра Горячкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вице-чемпионка мира, четвертый номер рейтинга ФИДЕ Александра Горячкина в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от турнира претенденток-2024, который пройдет в Торонто со 2 по 25 апреля.

— Уже есть планы, как готовиться к турниру претенденток-2024?

— Честно — пока нет. У меня жесткий декабрь. Что будет дальше — посмотрим.

— Занялись получением канадской визы?

— Да, но до получения визы — как до Торонто пешком.

— Для вас хорошо, что турнир пройдет по круговой системе, а не по нокаут-системе, как последний раз?

— У меня пока нет контракта, я не знаю, в каком формате будет турнир. Они (ФИДЕ. — Прим. «СЭ») и в прошлом году прислали нам контракты с одним форматом, а потом взяли и все поменяли (после долгих раздумий ФИДЕ приняла решение развести по сетке российских и украинских шахматисток и сыграть по нокаут-системе в двух разных городах. — Прим. «СЭ»). Так что я не зарекаюсь, у них семь пятниц на неделе.

— Что скажете по составу? Насколько он плотный?

— На предыдущем претендентском я была самой молодой участницей. Сейчас — и близко нет. Состав сильно омолодился. Выстрелили несколько молодых девушек: Рамешбабу Вайшали и Нургюл Салимова. Лэй Тинце выиграла претендентский в прошлом году. Хотя до этого я не видела ее лет пять. Не знала, как она играет. Так что уверенна, что будет очень серьезная борьба.

Александра Горячкина. «Вовремя проиграть партию — это хороший навык». Горячкина — о главном успехе за последние пять лет и турнире претенденток

Шахматы
Александра Горячкина
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