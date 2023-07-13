Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 12:28

Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев встретился с главой Тольятти

Анатолий Курагин
Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев встретился с главой Тольятти.
Фото Пресс-служба ФШР
Telegram Дзен

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев посетил с рабочим визитом Тольятти. Он встретился с главой городского округа Николаем Ренцом, а также побывал в технопарке и на занятиях Гроссмейстерского центра.

Достигнута предварительная договоренность об участии города в реконструкции существующего здания под размещение в нем детской спортивной школы «Шахматы».

Очень информативным получилось посещение технопарка «Жигулевская долина» и плодотворными — переговоры с директором технопарка Александром Сергиенко.

Технопарк «Жигулевская долина» — один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий в России. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса технопарк оказывает непосредственную поддержку Федерации шахмат Тольятти. Например, местом проведения завершившегося две недели назад этапа ДКР — «XVI Кубок городского округа Тольятти» впервые в истории стал именно технопарк «Жигулевская долина».

В завершение визита Ткачев побывал на занятиях сессии Гроссмейстерского центра ФШР под руководством Юрия Яковича, проходящей в эти дни в Тольятти.

Источник: https://www.sport-express.ru/chess/
Шахматы
Александр Ткачев
0
Читайте также
Переезд из «Зенита» во Францию: хеппи-энд или шаг к разочарованию? Рабинер — о трансфере Кузяева
Сотникова: «У международной системы допинг-контроля нет ко мне вопросов»
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипов считает, что переход Алексеенко в сборную Австрии не станет потерей для российских шахмат

В Москве состоится международный шахматный фестиваль