Исполнительный директор ФШР Александр Ткачев встретился с главой Тольятти

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев посетил с рабочим визитом Тольятти. Он встретился с главой городского округа Николаем Ренцом, а также побывал в технопарке и на занятиях Гроссмейстерского центра.

Достигнута предварительная договоренность об участии города в реконструкции существующего здания под размещение в нем детской спортивной школы «Шахматы».

Очень информативным получилось посещение технопарка «Жигулевская долина» и плодотворными — переговоры с директором технопарка Александром Сергиенко.

Технопарк «Жигулевская долина» — один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий в России. Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса технопарк оказывает непосредственную поддержку Федерации шахмат Тольятти. Например, местом проведения завершившегося две недели назад этапа ДКР — «XVI Кубок городского округа Тольятти» впервые в истории стал именно технопарк «Жигулевская долина».

В завершение визита Ткачев побывал на занятиях сессии Гроссмейстерского центра ФШР под руководством Юрия Яковича, проходящей в эти дни в Тольятти.