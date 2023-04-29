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Сегодня, 09:41

Карлсен необычно описал матч за мировую корону между Непомнящим и Лижэнем

Виталий Косик
Корреспондент
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался о матче между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и его оппонентом Дин Лижэнем.

«Это немного похоже на матч 2012 года (Ананд — Гельфанд). Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками — но это еще не значит, что они лучшие в мире. Скажем так: кто бы ни выиграл этот матч, он будет тем, кто показал очень сильное выступление и стал чемпионом мира — но не обязательно чем-то большим. Нынешний матч проходит в совершенно ином ключе, чем мои матчи. Это весело. В настоящее время меня устраивает то, как обстоят дела. За шахматную корону пока что сражаются другие», — приводит слова Карлсена VG.

В четверг Ян Непомнящий и Дин Лижэнь провели 13-ю партию, которая завершилась вничью на 39-м ходу. Перед последней партией счет ничейный — 6,5:6,5.

Сегодня, 29 апреля, состоится последняя, 14-я партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет 30 апреля).

Шахматы
Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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