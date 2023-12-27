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Сегодня, 23:15

Карлсен прокомментировал вторую победу 8-летнего россиянина на чемпионате мира по рапиду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отреагировал на выступление 8-летнего российского шахматиста Романа Шогджиева на чемпионате мира по рапиду.

Шогджиев обыграл на турнире 25-летнего Йохана-Себастьяна Кристиансена (Норвегия) и 28-летнего Жахонгира Вахидова (Узбекистан).

«Я не слышал об этом парне. Они хорошие, эти пацаны. Очень впечатляет. Забавно смотреть на его успехи. Может, через несколько лет он доберется до вершины», — цитирует норвежца NRK.

33-летний Карлсен после девяти туров делит лидерство на чемпионате мира по рапиду со словенцем Владимиром Федосеевым и китайцем Юй Янъи.

Шахматы
Магнус Карлсен
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