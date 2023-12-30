Карлсен рассказал, кого он считает величайшим шахматистом в мире

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, кого считает величайшим шахматистом в истории.

«Я считаю Каспарова (признан иноагентом в РФ. - Прим. «СЭ») лучшим шахматистом в истории. Он — лучший игрок всех времен», — приводит слова Карлсена NRK.

В 1999 году Гарри Каспаров достиг рекордного рейтинга ФИДЕ в 2851 пункт, который через 13 лет превысил норвежец. В 2009 году российский гроссмейстер был тренером Карлсена.

60-летний Каспаров — 16-кратный чемпион мира по шахматам.

28 декабря 33-летний Карлсен завовевал пятый титул чемпиона мира по быстрым шахматам. Туринир проходил в Самарканде (Узбекистан).