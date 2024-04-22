Карпов считает, что Непомнящий достойно выступил в турнире претендентов

Анатолий Карпов оценил выступление российского шахматиста Яна Непомнящего в турнире претендентов.

«Непомнящий выступил достойно, не потерпев ни одного поражения в таком турнире. Пару раз ему, правда, откровенно повезло», — приводит слова Карпова ТАСС.

В заключительной партии турнира претендентов-2024 Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной.

Победителем соревнований в Торонто стал Гукеш Доммараджу из Индии, набравший 9 баллов. Россиянин поделил второе место с Каруаной и американцем Хикару Накамурой (по 8,5 балла).