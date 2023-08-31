Команда WR Chess — победитель чемпионата мира

В Дюссельдорфе завершился командный чемпионат мира по быстрым шахматам. По итогам турнира уверенную победу одержала команда WR Chess. Уэсли Со, Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха, Винсент Каймер, Хоу Ифань, Александра Кoстенюк и Вадим Розенштейн набрали 22 матчевых очка из 24 возможных.

Второе место заняла команда Freedom, за которую выступали Вишванатан Ананд, Даниил Дубов, Видит Сантош, Рихард Раппорт, Евгений Наер, Полина Шувалова, Йована Раппорт и Александр Шапиро.

В тройку призеров попала команда Team MGD1, костяк которой составляли сильные индийские гроссмейстеры.

Дмитрий Кряквин