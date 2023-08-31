В Новокузнецке открылся первый в Сибири Ресурсный учебный центр по шахматам

Новая образовательная организация создана в Новокузнецке на базе шахматной школы «Интеллект Академия». В церемонии открытия приняли участие губернатор Сергей Цивилев и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ресурсный центр будет заниматься профессиональной переподготовкой педагогов школ и воспитателей детсадов, развитием шахматного образования не только в Кемеровской области — Кузбассе, но и во всем Сибирском федеральном округе.

«Ресурсный центр, который мы сегодня открываем в Новокузнецке, стал четвертым в стране и первым за Уралом. То, что наш регион стал площадкой для подготовки преподавателей шахматного искусства всей Сибири — высокая оценка деятельности тренеров-преподавателей и успехов наших шахматистов со стороны Федерации шахмат России. Кузбасс входит в число лидеров среди субъектов страны, где активно развиваются шахматы. Для жителей северной агломерации создан шахматный центр на базе Президентского кадетского училища, мощная школа шахмат действует на юге региона. Мы будем и в дальнейшем способствовать популяризации этого интеллектуального вида спорта», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В планах организаторов — в течение пяти лет обучить 120 педагогов и студентов, которые будут преподавать шахматы детям начальной и средней школ, в том числе в сельской местности и малых городах Кузбасса и СФО. Также переподготовку пройдут 60 воспитателей детсадов для внедрения программы обучения шахматам детей дошкольного возраста.

С открытием Ресурсного учебного центра по шахматам кузбассовцев поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Он подчеркнул, что у жителей Сибири появилась возможность обучаться шахматам и заниматься этой интеллектуальной игрой на самом высоком уровне.

В рамках открытия Центра было подписано трехстороннее соглашение между правительством Кузбасса, Федерацией шахмат России и Сибирской горно-металлургической компанией. Документ предусматривает реализацию общественно значимых проектов и инициатив, направленных на повышение роли физкультуры и спорта в развитии личности, укрепление здоровья нации, формирование здорового образа жизни в рамках проекта «Шахматы в школах». Также оговорено развитие инфраструктуры для занятий шахматами и популяризация шахматного турнира школьных команд «Белая ладья».

Значимым для региона событием стал Всероссийский турнир «Кубок Интеллект Академии» по быстрым шахматам среди школьников, аналогов которому нет в мире. В 2023 году турнир официально включен в Единую комплексную программу развития физической культуры и спорта Минспорта РФ. Принято решение о проведении в 2024 году турнира с приглашением иностранных команд.

Проект будет реализован благодаря гранту Фонда Тимченко, который выиграла «Интеллект Академия» совместно с областной Федерацией шахмат, а также при поддержке Сибирской горно-металлургической компании.

Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса