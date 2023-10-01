Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 22:15

Левитов рассказал, что приглашал Карлсена и Ниманна на свой турнир

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов в интервью «СЭ» отметил, что отправлял приглашение на свой личный турнир в Амстердаме 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену и 20-летнему американцу Хансу Ниманну.

— В двух ваших турнирах сыграли Виши Ананд и Владимир Крамник. Не было желания пригласить и других чемпионов мира: Магнуса Карлсена, Гарри Каспарова, Анатолия Карпова?

— Была такая идея, но она от лукавого. С одной стороны, сложно договариваться с чемпионами мира. С другой, Карпов уже не может играть на высоком уровне. Каспаров, наверное, тоже. Да, периодически Гарри Кимович играет в Сент-Луисе, но, думаю, у него есть моральные обязательства перед Рексом Синкфилдом. Рексу нравится, как Гарри Кимович играет в шахматы, и он играет в шахматы. Так что это получился бы слет чемпионов мира, но без серьезной спортивной борьбы. Не моя тема. Наверное, такое должна устраивать ФИДЕ, если это кто-то хочет увидеть. Я приглашаю тех, кого хочу видеть. Слава богу, у меня есть такая возможность.

— А как насчет Магнуса?

— Мы его звали, но он отказался. Не знаю почему. Может быть, помешал онлайн-турнир, который проходил в эти же дни. Не хотел все совмещать. Возможно, другая причина. Сложно сказать, я особо не вникал. Не приехал и не приехал, хотя мы с ним в хороших человеческих отношениях.

— Правда, что вы приглашали Ханса Ниманна, или это шутка?

— Не шутка. Я направил ему письмо, он мне ответил. Мы в контакте с этим бодрым юношей. Думаю, что это не конец веселой истории. Может, пощупаем его шахматный талант (смеется).

Победителем турнира Levitov Chess Week-2023 стал россиянин Ян Непомнящий.

Ян&nbsp;Непомнящий и&nbsp;Илья Левитов. «Ян наиболее мотивированный из всей шахматной элиты». Интервью Ильи Левитова

Илья Левитов
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
0
Читайте также
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
Скончался народный артист России Виталий Коняев
В Армении сообщили о завершении процесса переезда жителей Карабаха
СМИ сообщили о росте цен на бензин в США из-за запрета России на экспорт топлива
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Левитов рассказал, что обсуждал с Ароняном и Мамедьяровым совместное выступление на турнире на фоне конфликта в Нагорном Карабахе