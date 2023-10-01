Левитов о Непомнящем: «У него еще будет третья большая глава в битве за корону»

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов в интервью «СЭ» прокомментировал победу Яна Непомнящего на Levitov Chess Week-2023. В 18 турах 33-летний россиянин набрал 12,5 очка, опередив ближайших преследователей Петра Свидлера и Левона Ароняна на два балла.

— Когда вы представляли игроков, то сказали, что Непомнящий обязательно еще сыграет за шахматную корону. После Амстердама это мнение только утвердилось?

— Мне интуитивно кажется, что Ян проходит свою Одиссею. В его случае по-другому быть и не могло. Человек очень талантливый, гениальный, поцелованный Богом. Но со своим характером, слабостями, очень противоречивый. Думаю, матчем в Астане его история борьбы за звание чемпиона мира не закончена. Мне кажется, что он наиболее мотивированный из всей шахматной элиты. Поэтому будет еще третья большая глава. В 2024 году или нет — не знаю, но верю в Яна по-товарищески. Мы много общались на этой неделе, но эту тему не поднимали.

— Владимир Крамник был расстроен последним местом?

— Владимир Борисович очень расстроился. Даже на закрытии не появился. У таких выдающихся чемпионов с детства заложены паттерны: если вышел играть, запустил часы, то надо побеждать. Не побеждаешь — значит, что-то идет не так, а как следствие, испытываешь большое огорчение. Крамник буквально убегал после партий, ни с кем особо не общался. Неделю его не было видно и слышно. Одно дело, если ты сыграл так в интернете и это забылось через пять минут. Тут все-таки живой турнир, где играют известные гроссмейстеры.

Крамник одержал всего одну победу в 18 турах.