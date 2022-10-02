Мама шахматистки Горячкиной рассказала об увлечении Александры фигурным катанием

Лариса Матвиенко, мама гроссмейстера Александры Горячкиной в интервью «СЭ» рассказала, какими видами спорта увлекается ее дочь. Она отметила, что их семья очень переживала за Камилу Валиеву на Олимпийских играх в Пекине.

— Как у вас в семье относятся к другим видам спорта? Футбол, хоккей?

— Саша смотрит все, знает всех спортсменов в лицо. Очень любит фигурное катание, очень поддерживает Камилу Валиеву. Болела за Алину Загитову на Олимпиаде, держала за нее кулачки. А за Валиеву мы переживали всей семьей. То, что случилось с ней в Пекине было несправедливо! До сих пор смотрим ее выступления, сейчас вот недавно были контрольные прокаты.Саша у нас — самая большая поклонница. Также мы всей семьей смотрим большой теннис, наблюдаем за Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым. Футбол и хоккей Александра тоже любит. Она вообще знает футбольные правила лучше, чем мужчины!

Вице-чемпионка мира Александра Горячкина в эти дни принимает участие в международном турнире «Шахматные звезды» — 2022, который проходит в московском комплексе «Крокус Сити» и собрал 10 топовых гроссмейстеров из разных стран. После первых туров лидерство захватили россиянин Сергей Карякин и индиец Раунак Садвани, но вся борьба еще впереди. Наравне с мужчинами в турнире играют девушки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина.