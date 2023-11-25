Непомнящий сыграл вничью в четвертой партии на этапе Grand Chess Tour в США

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью четвертую партию подряд на пятом этапе серии Grand Chess Tour, который проходит в американском Сент-Луисе.

33-летний россиянин завершил вничью партию против американца Фабиано Каруаны на 64-м ходу. Ранее на турнире Непомнящий сыграл вничью с Леньером Домингесом (США), Рихардом Раппортом (Румыния) и Левоном Ароняном (США).

В следующем туре соперником россиянина станет француз Максим Вашье-Лаграв.

В соревнованиях принимают участие десять шахматистов, которые играют по круговой системе с классическим контролем времени.