Подписано соглашение о проведении командного чемпионата азиатских городов

3 апреля исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев и президент Федерации шахмат Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Василий Филипенко подписали соглашение о проведении командного чемпионата азиатских городов. Церемония состоялась в библиотеке Музея шахмат ФШР в Москве.

В мае 2023 года ФШР первой из спортивных федераций нашей страны осуществила переход из европейской федерации в азиатскую. Командный чемпионат азиатских городов станет первым официальным шахматным соревнованием Азиатской шахматной федерации на территории России.

В чемпионате, который пройдет с 20 по 30 апреля 2024 года в Ханты-Мансийске, выступят команды из 11 стран. Будут представлены: Йемен (Аль-Махра), Иран (Тегеран), Малайзия (Пенанг), Шри-Ланка (Коломбо), Палестина (Аль-Кудс), Ирак (Багдад), Казахстан (Павлодар), Оман (Оман), Непал (Чарикот), Монголия (Улан-Батор). Россия на правах страны-хозяйки сможет выставить четыре команды.

Для гостей чемпионата в свободное время предусмотрена обширная экскурсионная программа.

Владимир Барский