Филатов: «Очень радует, что Непомнящий вернул единоличное лидерство. Держим за него кулаки»

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в комментарии для «СЭ» отреагировал на лидерство Яна Непомнящего в турнире претендентов-2024 после ничьей с американцем Хикару Накамурой в 7-м туре.

«Очень радует, что Ян Непомнящий вернул единоличное лидерство. Держим за него кулаки. Единственное, беспокоит его подготовка черным цветом: в двух партиях у него было опасно. Однако верим, что удача будет на нашей стороне. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с высокими государственными наградами», — сказал Филатов «СЭ».

После первого круга у россиянина 4,5 очка. Он лидирует в турнирной таблице.

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победитель поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.