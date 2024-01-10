Путин поздравил шахматистку Гунину с победой на чемпионате мира по блицу

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую шахматистку Валентину Гунину с победой на чемпионате мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

«Уважаемая Валентина Евгеньевна! От души поздравляю Вас с триумфом. Вы уверенно прошли всю турнирную дистанцию, были сильнее своих именитых соперниц и по праву стали двукратной чемпионкой мира по блицу. Ваш успех — яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы. Желаю Вам новых достижений и в спорте, и в жизни», — сказано в обращении Путина, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

30 декабря 2023 года 34-летняя Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу, набрав 14 очков в 17 турах. Другая российская шахматистка Анастасия Боднарук победила на ЧМ по рапиду.